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Втрати Росії у війні наближаються до 150 тис.: за добу ліквідовано ще 650 окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Втрати Росії у війні наближаються до 150 тис.: за добу ліквідовано ще 650 окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові продовжують знищувати військову техніку та особовий склад ворога.

Збройні сили України протягом минулої доби ліквідували 650 російських солдатів. Загальні бойові втрати армії Російської Федерації становлять вже близько 149 890 тис. особового складу.  

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати окупантів від 24 лютого 2022 року до 1 березня 2023 року становлять:

  • особового складу ‒ близько 149890 (+650) осіб ліквідовано; 
  • танків ‒ 3395 (+7) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од; 
  • артилерійських систем – 2393 (+10) од; 
  • РСЗВ – 479 (+1) од; 
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од;
  • літаків – 300 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 288 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од;
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, у Бахмуті ворог сконцентрував свої ключові зусилля, оскільки має мету вийти на кордони Донецької області. Росіяни переважають чисельно, але і втрати у них великі.

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Дата публікації
Перегляди
790
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