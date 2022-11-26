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Втрати Росії у війні наближаються до 86 тисяч: ЗСУ за добу ліквідували ще 560 окупантів

Автор
Денькович Ярослава
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Втрати Росії у війні наближаються до 86 тисяч: ЗСУ за добу ліквідували ще 560 окупантів

Фото: Associated Press

За добу Збройні сили України ліквідували 560 окупантів та ворожу техніку.

Станом на 26 листопада загальні бойові втрати серед особового складу Росії становлять близько 86 710 осіб. Дані уточнюються.     

Про це 26 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 560 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2901 (+2) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од; 
  • артилерійських систем  – 1896 (+1) од; 
  • РСЗВ – 395 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1);
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од;
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
71
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