Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських загарбників на 14 січня склали 370 00 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 840 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 370 000 (+840)

танків ‒ 6075 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 11302 (+33)

артилерійських систем – 8747 (+19)

РСЗВ – 957

засоби ППО ‒ 648 (+2)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13)

крилаті ракети ‒ 1814 (+8)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11667 (+35)

спеціальна техніка ‒ 1353 (+8)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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