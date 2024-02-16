Втрати Росії у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення до України втратили понад 400 тисяч особового складу. За добу російська армія втратила орієнтовно 1210 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні втрати росіян:

особового складу ‒ близько 400300 (+1210) осіб

танків ‒ 6465 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 12129 (+39)

артилерійських систем – 9641 (+21)

РСЗВ – 984

засоби ППО ‒ 671

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня operational– 7408 (+4)

крилаті ракети ‒ 1895 (+13)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12716 (+25)

спеціальна техніка ‒ 1528 (+4)

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.

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