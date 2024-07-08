Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 8 липня склали 552 190 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу близько- 552 190 (+1200) осіб
- танків ‒ 8171 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40)
- артилерійських систем – 14966 (+29)
- РСЗВ – 1115
- засоби ППО ‒ 880 (+1)
- літаків – 361 (+1)
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31)
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47)
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)
Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.
Читайте також: