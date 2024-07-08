Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 8 липня склали 552 190 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.24 орієнтовно склали:

особового складу близько- 552 190 (+1200) осіб

танків ‒ 8171 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40)

артилерійських систем – 14966 (+29)

РСЗВ – 1115

засоби ППО ‒ 880 (+1)

літаків – 361 (+1)

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31)

крилаті ракети ‒ 2353 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47)

спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.

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