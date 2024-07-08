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Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 8 липня склали 552 190 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу близько- 552 190 (+1200) осіб 
  • танків ‒ 8171 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) 
  • артилерійських систем –  14966 (+29) 
  • РСЗВ – 1115 
  • засоби ППО ‒ 880 (+1) 
  • літаків – 361 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11893 (+31)
  • крилаті ракети ‒ 2353 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) 
  • спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення Кварталу в Часовому Ярі.

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