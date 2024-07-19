Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 19 липня склали 564 620 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 980 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб

танків ‒ 8250 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19)

артилерійських систем – 15520 (+55)

РСЗВ – 1120

засоби ППО ‒ 894 (+1)

літаків – 361

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42)

крилаті ракети ‒ 2401 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76)

спеціальна техніка ‒ 2593

Нагадаємо, втрати РФ у травні та червні убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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