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Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 19 липня склали 564 620 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 980 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб 
  • танків ‒ 8250 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 15902 (+19) 
  • артилерійських систем –  15520 (+55) 
  • РСЗВ  – 1120 
  • засоби ППО ‒ 894 (+1) 
  • літаків  – 361 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+3)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) 
  • спеціальна техніка ‒ 2593 

Нагадаємо, втрати РФ у травні та червні убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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