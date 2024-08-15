Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку

Станом на ранок 15 серпня 2024 року ЗСУ знищили 595 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 595 620 (+1220) осіб

танків ‒ 8484 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24)

артилерійських систем – 16868 (+47)

РСЗВ – 1154 (+3)

засоби ППО ‒ 922 (+1)

літаків – 367 (+1)

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50)

крилаті ракети ‒ 2428 (+2)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65)

спеціальна техніка ‒ 2813

Як повідомлялося, на Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту.

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