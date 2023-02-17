Втрати Росії у війні різко зросли в лютому: BBC заявляє про збільшення вп’ятеро

Зазначається, що це найбільший приріст втрат російських окупантів за весь час вторгнення до України.

Від початку лютого різко зросла кількість підтверджених загиблих росіян, які воювали проти України, що може свідчити про початок наступу РФ на Донбасі.

Про це повідомляє "Русская служба Би-би-си".

Журналісти з’ясували, що за останні 14 днів кількість підтверджених російських втрат у війні в Україні уп’ятеро перевищила звичайні щотижневі цифри.

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У статті йдеться, що підтверджені втрати Росії почали суттєво зростати ще від середини грудня 2022 року. Протягом усього минулого року російські джерела щотижня повідомляли про близько 250-300 загиблих. Вже у січні 2023 року ці цифри подвоїлися.

Зазначається, що виданню разом з колегами з видання "Медиазона" та командою волонтерів лише за два тижні лютого вдалося підтвердити імена 1679 загиблих у війні росіян. Це вп'ятеро більше, аніж звичайні цифри, про які ставало відомо щотижня до лютого. Автори матеріалу звертають увагу, що це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення до України.

"І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша", – наголошується у статті.

Видання також вказало, що з відкритих джерел відомо про загибель 1121 мобілізованого росіянина. З них 40% загинули в період від 1 січня.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про понад 200 тис. росіян, убитих або поранених у війні проти України протягом року. Посадовиця додала, що "в деяких категоріях вони (росіяни – ред.) втратили більше половини своєї військової техніки в цій війні".

За словами британського міністра оборони Бена Воллеса, російська армія втратила вбитими або пораненими щонайменше 180 тис. солдатів та дві третини своїх сучасних танків.

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