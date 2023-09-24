Втрати Росії у війні стрімко зростають: Генштаб назвав нові дані

За добу ліквідовано 390 російських загарбників.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 вересня становлять 275 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 390 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб
- танків ‒ 4662 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
- артилерійських систем – 6233 (+23)
- РСЗВ – 789
- засоби ППО ‒ 531 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)
- крилаті ракети ‒ 1518
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)
- спеціальна техніка ‒ 914 (+2)
Раніше стало відомо, що під час контрнаступу на заході Запорізької області Сили оборони України знищили одне з його формувань – 810-ту окрему бригаду морської піхоти.
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