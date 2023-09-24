Втрати Росії у війні стрімко зростають: Генштаб назвав нові дані

Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 вересня становлять 275 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 390 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб

танків ‒ 4662 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)

артилерійських систем – 6233 (+23)

РСЗВ – 789

засоби ППО ‒ 531 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)

крилаті ракети ‒ 1518

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)

спеціальна техніка ‒ 914 (+2)

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу на заході Запорізької області Сили оборони України знищили одне з його формувань – 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

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