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Втрати Росії у війні стрімко зростають: Генштаб назвав нові дані

Втрати Росії у війні стрімко зростають: Генштаб назвав нові дані

Окупанти зазнають втрат на полі бою / Фото: Associated Press

За добу ліквідовано 390 російських загарбників.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 24 вересня становлять 275 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 390 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 275 850 (+390) осіб
  • танків  ‒ 4662 (+7) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 8914 (+2) 
  • артилерійських систем – 6233 (+23) 
  • РСЗВ – 789 
  • засоби ППО  ‒ 531 (+1) 
  • літаків  – 315 
  • гелікоптерів  – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4888 (+21)
  • крилаті ракети  ‒ 1518 
  • кораблі /катери  ‒ 20 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) 
  • спеціальна техніка  ‒ 914 (+2)

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу на заході Запорізької області Сили оборони України знищили одне з його формувань – 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

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