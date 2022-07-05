Втрати Росії у війні сягають до 115 тисяч вбитими та пораненими - Подоляк

Армійські частини втратили 36 тисяч військовослужбовців, а приватні військові компанії - до 12 тисяч. Решта - поранені.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням як жертв, так і поранених.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух" 5 липня.
"Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять від 95 до 115 тисяч убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тисяч військовослужбовців, а приватні військові компанії - від 10 до 12 тисяч. Решта - поранені., - розповів радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що від військових частин, що захоплюють ОРЛО, залишилося 25-35% живої сили.
Нагадаємо, за даними Генштабу за минулу добу ЗСУ ліквідували 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36 350 військовослужбовців.
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