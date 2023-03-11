Втрати Росії у війні сягнули рекордної позначки за два тижні – ЗМІ

Більшість загиблих були найманцями ПВК "Вагнер", однак були і російські офіцери.

За останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих.

Про це повідомляють видання "Медиазона" і "Русская служба Би-би-си".

У матеріалі зазначається, що журналісти цих видань разом із волонтерами намагаються за допомогою відкритих джерел встановити кількість загиблих у війні росіян. На сьогодні загалом їм вдалося дізнатися імена 16 774 ліквідованих в Україні окупантів.

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А за останні два тижні, в період від 24 лютого до 10 березня, список загиблих російських загарбників поповнився 1 638 іменами. Це новий рекорд достовірно встановлених втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення, яких агресор зазнав за два тижні.

Більшість загиблих були найманцями ПВК "Вагнер". Серед ліквідованих були також 11 російських офіцерів у званні від підполковника і вище. Серед них опинилися два начальника артилерії 126-ї бригади берегової оборони і прикомандирований до армії співробітник Слідчого комітету Росії.

Водночас автори матеріалу наголошують, що встановлені ними дані не відображають реальний рівень втрат РФ в Україні, який насправді значно вищий. До статистики враховують тільки тих окупантів, про чию загибель стало відомо з некрологів у ЗМІ, через повідомлення рідних у соцмережах та з інших відкритих джерел.

А не потрапляють до статистики бойовики "ЛДНР"; ті, кого командування РФ записало як зниклих безвісти; ті, про чию загибель ніде не повідомлялося публічно. Проте вже навіть названі журналістами цифри в рази перевищують офіційні дані від російського Міноборони. Воно називає всього лише близько 7 тис. загиблих росіян.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 11 березня, російські втрати у війні проти України сягнули позначки 158 тис.

Зауважимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен ще в середині лютого заявляв про втрати РФ у кількості 200 тис. бійців вбитими і пораненими.

Окрім того, за даними моніторингової групи Oryx, російська армія від початку повномасштабної вторгнення втратила щонайменше 1000 танків – це може бути половиною всього довоєнного запасу РФ.

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