Втрати Росії в Україні досягли історичного рекорду від часів Другої світової: цифра приголомшлива

Протягом першого року війни Росія щомісяця втрачала в Україні приблизно від 5000 до 5800 солдатів.

За рік втрати Росії у війні проти України досягли безпрецендентних цифр. Вони перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, у яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року. Так, РФ в Україні втратила вбитими та пораненими від 200 до 250 тисяч осіб.

Про це сказано у звіті американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

"У період від лютого 2022 року до лютий 2023 року Росія зазнала приблизно від 200 000 до 250 000 загальних втрат - поранених, убитих і зниклих безвісти — протягом першого року війни. Ці оцінки втрат також включають регулярну російську армію, бойовиків ополчення та "вагнерівців". Ця кількість втрат росіян є безпрецедентною для Росії після Другої світової війни", - сказано у доповіді.

За оцінками аналітиків, кількість російських солдатів, убитих в Україні протягом першого року війни, ймовірно, була більшою, ніж загальна кількість російських солдатів, убитих у кожній війні, у якій Росія воювала від часів Другої світової війни разом узятих . Кількість втрат армії РФ є в два-п'ять разів більшою, ніж кількість російських солдатів, убитих у Чечні за майже півтора десятиліття. Протягом першого року війни Росія щомісяця втрачала в Україні приблизно від 5000 до 5800 солдатів.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 1 березня 2023 року щагальні бойові втрати армії Російської Федерації становлять вже близько 149 890 тис. особового складу. За минулу добу росіяни ліквідували 650 російських солдатів.

Втрати ворога на 27 лютого: мінус 500 окупантів

Читайте також: