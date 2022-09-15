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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили аж чотири ворожі літаки

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили аж чотири ворожі літаки

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 54 тисячі російських військових.

Так, станом на 15 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 53 850 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Про це 15 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2193 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од.
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од.
  • РСЗВ – 311 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 167 (+0) од.
  • літаків – 250 (+4) од.
  • гелікоптерів – 215 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од.
  • спеціальна техніка ‒ 120 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
523
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