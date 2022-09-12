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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів та збили ворожий літак

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів та збили ворожий літак

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 53 тисячі російських військових.

Так, станом на 12 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 52950 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Про це 12 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 52950 (+300) осіб ліквідовано 
  • танків – 2168 (+14) од.
  • бойових броньованих машин – 4640 (+23) од.
  • артилерійських систем – 1269 (+6) од.
  • РСЗВ – 311 (+0) од.
  • засобів ППО – 162 (+0) од.
  • літаків – 243 (+1) од.
  • гелікоптерів – 213 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) од.
  • крилатих ракет – 216 (+0)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од.
  • спеціальної техніки – 117 (+0)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1874
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