Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів та знищили 19 ворожих танків

Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів та знищили 19 ворожих танків

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 50 тисяч окупантів.

Так, станом на 5 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 49800 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 5 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 49800 (+300) осіб ліквідовано
  • танків – 2068 (+19) од.
  • бойових броньованих машин – 4459 (+29) од.
  • артилерійських систем – 1157 (+10) од.
  • РСЗВ – 294 (+0) од.
  • засобів ППО - 156 (+0) од.
  • літаків – 236 (+0) од.
  • гелікоптерів – 206 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3) од.
  • крилатих ракет – 205 (+2)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од.
  • спеціальної техніки – 107 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Хороші новини - Зеленський повідомив про три звільнені села та просування вперед

Хороші новини - Зеленський повідомив про три звільнені села та просування вперед

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація