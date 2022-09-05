Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів та знищили 19 ворожих танків

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 50 тисяч окупантів.

Так, станом на 5 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 49800 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 5 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 49800 (+300) осіб ліквідовано

танків – 2068 (+19) од.

бойових броньованих машин – 4459 (+29) од.

артилерійських систем – 1157 (+10) од.

РСЗВ – 294 (+0) од.

засобів ППО - 156 (+0) од.

літаків – 236 (+0) од.

гелікоптерів – 206 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3) од.

крилатих ракет – 205 (+2)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од.

спеціальної техніки – 107 (+1)

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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