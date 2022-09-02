Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та збили дві ворожі крилаті ракети

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 48,5 тисячі окупантів.

Так, станом на 2 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 48 700. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про це 2 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 2009 (+12) од.

бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од.

артилерійських систем – 1126 (+11) од.

РСЗВ – 289 (+2) од.

засоби ППО - 153 (+0) од.

літаків – 234 (+0) од.

гелікоптерів – 205 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од.

крилаті ракети - 198 (+2)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.

спеціальна техніка - 105 (+1)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: