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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та збили дві ворожі крилаті ракети

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та збили дві ворожі крилаті ракети

Фото: Associated Press

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 48,5 тисячі окупантів.

Так, станом на 2 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 48 700. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про це 2 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 2009 (+12) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од.
  • артилерійських систем – 1126 (+11) од.
  • РСЗВ – 289 (+2) од.
  • засоби ППО - 153 (+0) од.
  • літаків – 234 (+0) од.
  • гелікоптерів – 205 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од.
  • крилаті ракети - 198 (+2)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.
  • спеціальна техніка - 105 (+1)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
751
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