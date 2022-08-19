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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів та знищили десять ворожих танків

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів та знищили десять ворожих танків

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 44,5 тисячі окупантів.

Так, станом на 19 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 44 700. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 19 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1899 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16) од.
  • артилерійських систем – 1016 (+6) од.
  • РСЗВ - 266 (+1) од.
  • засоби ППО - 141 (+5) од.
  • літаків – 234 (+0) од.
  • гелікоптерів – 197 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2) од.
  • крилаті ракети - 190 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од.
  • спеціальна техніка - 94 (+1)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 177-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
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