Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів та збили гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 48 тисяч окупантів.
Так, станом на 1 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 48 350. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Курахівському напрямках.
Про це 1 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.09 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1997 (+23) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33) од.
- артилерійських систем – 1115 (+24) од.
- РСЗВ – 287 (+2) од.
- засоби ППО - 153 (+1) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 205 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од.
- крилаті ракети - 196 (+0)
- кораблі/катери - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3) од.
- спеціальна техніка - 104 (+1)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 190-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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