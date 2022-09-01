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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів та збили гелікоптер

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів та збили гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 48 тисяч окупантів.

Так, станом на 1 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 48 350. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про це 1 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1997 (+23) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33) од.
  • артилерійських систем – 1115 (+24) од.
  • РСЗВ – 287 (+2) од.
  • засоби ППО - 153 (+1) од.
  • літаків – 234 (+0) од.
  • гелікоптерів – 205 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од.
  • крилаті ракети - 196 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3) од.
  • спеціальна техніка - 104 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 190-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8347
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