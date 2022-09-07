Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 50 тисяч окупантів.
Так, станом на 7 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50610 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.
Про це 7 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.09 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 50610 (+460) осіб ліквідовано
- танків – 2097 (+20) од.
- бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.
- артилерійських систем – 1194 (+15) од.
- РСЗВ – 300 (+4) од.
- засобів ППО – 156 (+0) од.
- літаків – 237 (+1) од.
- гелікоптерів – 208 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) од.
- крилатих ракет – 214 (+5)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.
- спеціальної техніки – 109 (+0)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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