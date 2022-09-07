Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 50 тисяч окупантів.

Так, станом на 7 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50610 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 7 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 50610 (+460) осіб ліквідовано

танків – 2097 (+20) од.

бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.

артилерійських систем – 1194 (+15) од.

РСЗВ – 300 (+4) од.

засобів ППО – 156 (+0) од.

літаків – 237 (+1) од.

гелікоптерів – 208 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) од.

крилатих ракет – 214 (+5)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.

спеціальної техніки – 109 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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