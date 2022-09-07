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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

Дата публікації
Перегляди
1997
Час на прочитання
2 хв
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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

Ілюстративне фото. / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 50 тисяч окупантів.

Так, станом на 7 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50610 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 7 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 50610 (+460) осіб ліквідовано
  • танків – 2097 (+20) од.
  • бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.
  • артилерійських систем – 1194 (+15) од.
  • РСЗВ – 300 (+4) од.
  • засобів ППО – 156 (+0) од.
  • літаків – 237 (+1) од.
  • гелікоптерів – 208 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) од.
  • крилатих ракет – 214 (+5)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.
  • спеціальної техніки – 109 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1997
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