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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

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Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів та збили ворожі літак і гелікоптер

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Так, станом на 23 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 56 060 осіб. Дані уточнюються. 

Про це 23 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 56060 (+550) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2254 (+18) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од.
  • артилерійських систем – 1355 (+14) од.
  • РСЗВ – 326 (+8) од.
  • засоби ППО ‒ 170 (+1) од.
  • літаків – 254 (+1) од.
  • гелікоптерів – 219 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9) од.
  • крилаті ракети ‒ 240 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од.
  • спеціальна техніка ‒ 126 (+1)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 212-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
425
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