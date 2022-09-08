Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів та збили по два ворожі літаки і гелікоптери

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 51 тисячу російських військових.
Так, станом на 8 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 51250 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.
Про це 8 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.09 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 51250 (+640) осіб ліквідовано
- танків – 2112 (+15) од.
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) од.
- артилерійських систем – 1126 (+32) од.
- РСЗВ – 305 (+5) од.
- засобів ППО – 159 (+3) од.
- літаків – 239 (+2) од.
- гелікоптерів – 210 (+2) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) од.
- крилатих ракет – 214 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од.
- спеціальної техніки – 110 (+1)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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