Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів та збили ворожий гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 52 тисячі російських військових.

Так, станом на 9 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 51900 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Харківському та Донецькому напрямках.

Про це 9 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 51900 (+650) осіб ліквідовано

танків – 2122 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од.

артилерійських систем – 1237 (+11) од.

РСЗВ – 306 (+1) од.

засобів ППО – 159 (+0) од.

літаків – 239 (+0) од.

гелікоптерів – 211 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) од.

крилатих ракет – 214 (+0)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од.

спеціальної техніки – 114 (+4)

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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