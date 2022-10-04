Втрати Росії: ЗСУ "мінусували" ще 370 окупантів та знищили ворожий літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України ліквідували вже понад 60 тис. окупантів.

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 60 800 військовослужбовців, дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 60800 (+370) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2424 (+44) од;

бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27) од;

артилерійських систем – 1407 (+2) од;

РСЗВ – 340 (+2) од;

засоби ППО ‒ 177 (+1) од;

літаків – 266 (+1) од;

гелікоптерів – 228 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Нагадаємо, за даними Інституту дослідження війни, ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лимана і могли прорвати кордон Луганщини у напрямку Кремінної.

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