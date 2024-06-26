Втрати російських окупантів у червні: експерт розповів про новий рекорд ЗСУ

Олександр Коваленко зазначив, що у червні Сили оборони України знищили рекордну кількість спецтехніки та артилерії окупантів.

Як і очікувалося, встановлено абсолютний рекорд втрати російськими окупаційними військами протягом місяця спецтехніки. У червні українські захисники знищили 228 одиниць спецзасобів, за допомогою яких росіяни намагалися облаштувати позиції, зокрема біля північних кордонів України.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Бажання рити біля лінії бойового зіткнення і евакуювати звідти призводить саме до таких результатів", – зазначив експерт.

Він додав, що завтра буде встановлено інший абсолютний місячний рекорд втрат за весь період повномасштабної війни – знищення ворожої артилерії.

"На сьогодні показник 1137, у той час, як абсолютний рекорд - 1160", – повідомив Коваленко.

За словами військового експерта, контрбатарейна боротьба Сил оборони України виходить на новий рівень після отримання більшої кількості боєкомплектів.

"Снаряди почали надходити і це дуже добре. Дуже добре і те, що якість контрбатарейної боротьби російських окупаційних військ погіршується, що пов'язано як з гаубицями, які вони отримують, так і з боєкомплектами", – пояснив Коваленко.

На його думку, до кінця місяця, втрати окупантів автотранспорту та особового складу вийдуть на другі позиції за весь період повномасштабної війни.

"Не думаю, що втрати автотранспорту в червні 2024 року стануть у росіян рекордними, так само як і за особовим складом, але другим - 146%! Очікувані втрати особового складу можуть балансувати за найскромніших очікувань між 34-35 тисячами. А ось автотранспортом перевищать 1 600", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Олександр Коваленко спрогнозував, що червень буде рекордним місяцем за кількома показниками втрат окупаційної армії. Чотири з них найбільш наочно показують зміну ситуації на фронті.

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