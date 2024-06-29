Втрати російських окупантів у червні: експерт розповів про рекордне знищення ворожої ППО (відео)

Спецпризначенці СБУ знищили рекордну кількість російськи систем ППО та оприлюднили відео.
Як і очікувалося, у червні російські окупаційні війська впевнено посядуть друге місце, за весь час повномасштабного вторгнення в Україну за втратами протиповітряної оборони.
Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram.
Він зазначив, що СБУ опублікувала звіт щодо знищеної техніки, зокрема:
- чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2", ближній радіус дії;
- три зенітних ракетно-гартматрих комплекси "Панцир-С1", ближнього радіусу дії;
- один зенітно-ракетний комплес "БУК-М2" середнього радіусу дії.
Раніше повідомлялось, що Росія стрімко втрачає свою авіацію.
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