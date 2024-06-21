Втрати російських окупантів у червні: експерт вказав на цікаву динаміку (інфографіка)

Олександр Коваленко зазначив, що червень буде рекордним місяцем за декількома показниками втрат окупаційної армії.

Військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу на те, як змінилися втрати окупантів за три тижні червня, порівняно з попередніми місяцями. Чотири показники – втрати особового складу, знищення ствольної артилерії, спецтехніки та автомобільної техніки – найбільш наочно показують зміну ситуації на фронті.

Про це Коваленко написав у своєму Telegram-каналі.

"Перший показник — це втрати особового складу. За три тижні червня це 23 200 осіб. Очевидно, що побити рекорд травневої м'ясорубки 38 900 не вдасться, але я більш ніж впевнений, що за підсумком червня це буде другий показник за весь період повномасштабного вторгнення в межах 30 тисяч, що теж дуже навіть непогано", – зазначив експерт.

Він додав, що червневі цифри – це середньостатистичний місячний показник мобілізаційного ресурсу РФ. Це означає, що другий місяць поспіль ворог не може не лише збільшити чисельність свого угруповання в Україні, а й ледве компенсує втрати.

РФ втратила за три тижні 23 200 військових

"Другий показник – знищення ствольної артилерії. За три тижні червня це 922 одиниці. Тобто, рекорду в червні бути! А це говорить про те, що контрбатарейна боротьба і не тільки у питаннях ліквідації російської артилерії вийшли на зовсім інший рівень", – наголосив Коваленко.

За три тижні червня окупаційна армія втратила 922 одиниці ствольної артилерії

Третій показник, на який звертає увагу аналітик – це втрати спецтехніки.

"Тут теж буде рекорд. Зараз це 186 одиниць, але до кінця місяця буде новий рекордний показник, що перевищуватиме 215", – упевнений Коваленко.

На його думку, такі цифри переважно зумовлені спробами росіян застосовувати інженерну техніку в Харківській області, зводити фортифікаційні споруди тощо, що безпосередньо веде до її знищення.

Росіяни втратили за три тижні червня 186 одиниць спецтехніки

"Четвертий показник не стане рекордним, але увійде до числа найвищих — знищена автомобільна техніка. На третій тиждень червня це 1 175 одиниць", — повідомив експерт.

За словами Олександра Коваленка, причиною таких великих втрат автомобільного транспорту стала гостра нестача спеціалізованої бронетехніки в зоні бойових дій. Тому окупанти змушені використовувати цивільні автомобілі, які не пристосовані до участі у війні.

За три тижні червня російська армія втратила 1175 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, Росія відправляє на фронт "голі" танки. Олександр Коваленко припустив, що може бути кілька причин для відмови від застосування динамічного захисту на модифікованих танках Т-62.

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