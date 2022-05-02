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Втрати російських окупантів у живій силі в Україні наближаються до 24 тисяч осіб - Генштаб

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Втрати російських окупантів у живій силі в Україні наближаються до 24 тисяч осіб - Генштаб

Associated Press

Станом на 2 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,8 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23800 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1048 (+22) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.
  • артилерійських систем – 459 (+8) од.
  • РСЗВ - 152 (+1) од.
  • засоби ППО - 80 (+0) од.
  • літаків – 194 (+2) од.
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од.
  • кораблі /катери - 8 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26) од.
  • спеціальна техніка - 38 (+6) од.
  • крилаті ракети - 84 (+0)
© ТСН.ua
ТСН.ua

Варто зазначити, що 2 травня українські військові біля острова Зміїний знищили два російські катери типу "Раптор". Водночас у Генштабі наголосили, що знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра, 3 травня. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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