Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 25 тисяч осіб - Генштаб

Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 25 тисяч осіб - Генштаб

Станом на 7 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 25,1 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1122 (+12) од.

бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од.

артилерійських систем – 509 (+7) од.

РСЗВ - 172 (+1) од.

засоби ППО - 84 (+1) од.

літаків – 199 (+0) од.

гелікоптерів – 155 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од.

кораблі /катери - 11 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17) од.

спеціальна техніка - 38 (+0) од.

крилаті ракети - 90 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: