Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 25 тисяч осіб - Генштаб

Станом на 7 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 25,1 тисячі осіб. Дані уточнюються.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1122 (+12) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од.
- артилерійських систем – 509 (+7) од.
- РСЗВ - 172 (+1) од.
- засоби ППО - 84 (+1) од.
- літаків – 199 (+0) од.
- гелікоптерів – 155 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од.
- кораблі /катери - 11 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17) од.
- спеціальна техніка - 38 (+0) од.
- крилаті ракети - 90 (+0)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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