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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 41 тисячу осіб - Генштаб ЗСУ

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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 41 тисячу осіб - Генштаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 41 тисячу окупантів.

Так, станом на 1 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41 030 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Про це 1 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1768 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од.
  • артилерійських систем – 932 (+16) од.
  • РСЗВ - 259 (+0) од.
  • засоби ППО - 117 (+0) од.
  • літаків – 223 (+0) од.
  • гелікоптерів – 190 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) од.
  • крилаті ракети - 174 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од.
  • спеціальна техніка - 82 (+2)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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