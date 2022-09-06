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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 50 тисяч осіб - Генштаб

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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 50 тисяч осіб - Генштаб

Фото: gettyimages.com

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 50 тисяч окупантів.

Так, станом на 6 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50 150 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 50150 (+350) осіб ліквідовано
  • танків – 2077 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 4484 (+25) од.
  • артилерійських систем – 1179 (+22) од.
  • РСЗВ – 296 (+2) од.
  • засобів ППО – 156 (+0) од.
  • літаків – 236 (+0) од.
  • гелікоптерів – 207 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9) од.
  • крилатих ракет – 209 (+4)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.
  • спеціальної техніки – 109 (+2)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4817
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