Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 50 тисяч осіб - Генштаб

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 50 тисяч окупантів.
Так, станом на 6 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50 150 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.
Про це 6 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.09 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 50150 (+350) осіб ліквідовано
- танків – 2077 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 4484 (+25) од.
- артилерійських систем – 1179 (+22) од.
- РСЗВ – 296 (+2) од.
- засобів ППО – 156 (+0) од.
- літаків – 236 (+0) од.
- гелікоптерів – 207 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9) од.
- крилатих ракет – 209 (+4)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.
- спеціальної техніки – 109 (+2)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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