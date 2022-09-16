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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 54 тисячі осіб - Генштаб

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Втрати російських окупантів в Україні перевалили за 54 тисячі осіб - Генштаб

Фото: Associated Press

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 54 тисячі російських військових.

Так, станом на 16 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 54050 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про це 16 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 54050 (+200) осіб ліквідовано 
  • танків – 2199 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 4690 (+8) од.
  • артилерійських систем – 1302 (+7) од.
  • РСЗВ – 312 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 168 (+1) од.
  • літаків – 250 (+0) од.
  • гелікоптерів – 216 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.
  • крилатих ракет – 233 (+0)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од.
  • спеціальної техніки – 121 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1694
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