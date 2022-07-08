Втрати російських окупантів в Україні стрімко наближаються до 37 тисяч осіб - Генштаб

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано

танків ‒ 1637 (+35) од.

бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од.

артилерійських систем – 828 (+13) од.

РСЗВ - 247 (+0) од.

засоби ППО - 107 (+0) од.

літаків – 217 (+0) од.

гелікоптерів – 187 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2) од.

крилаті ракети - 155 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн 2685 (+20) од.

спеціальна техніка - 66 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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