Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 21 тисячу осіб - Генштаб

Станом на 21 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21 000 осіб ліквідовано

танків ‒ 829 од.

бойових броньованих машин ‒ 2118 од.

артилерійських систем – 393 од.

РСЗВ - 136 од.

засоби ППО - 67 од.

літаків – 172 од.

гелікоптерів – 151 од.

автомобільної техніки - 1508 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166 од.

спеціальна техніка - 27 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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