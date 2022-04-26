Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 22 тисячі осіб - Генштаб

Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 22 тисячі осіб - Генштаб

Станом на 26 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 22,1 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 918 (+34) од.

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од.

артилерійських систем – 416 (+5) од.

РСЗВ - 149 (+0) од.

засоби ППО - 69 (+0) од.

літаків – 184 (+3) од.

гелікоптерів – 154 (+0) од.

автомобільної техніки - 1643 (+77) од.

кораблі /катери - 8 (+0) од.

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4) од.

спеціальна техніка - 31 (+3) од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0) од.

ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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