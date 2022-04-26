Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 22 тисячі осіб - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
3127
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 22 тисячі осіб - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на 26 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 22,1 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 918 (+34) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од.
  • артилерійських систем – 416 (+5) од.
  • РСЗВ - 149 (+0) од.
  • засоби ППО - 69 (+0) од.
  • літаків – 184 (+3) од.
  • гелікоптерів – 154 (+0) од.
  • автомобільної техніки - 1643 (+77) од.
  • кораблі /катери - 8 (+0) од.
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4) од.
  • спеціальна техніка - 31 (+3) од.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0) од.
© ТСН.ua
ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Щоденники війни: що відчувала жителька Чернігова Олександра, коли в її будинок влетів снаряд

Щоденники війни: що відчувала жителька Чернігова Олександра, коли в її будинок влетів снаряд
Наступна публікація