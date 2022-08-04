Втрати російських окупантів в Україні вже склали 41,5 тисячі осіб - Генштаб

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили близько 41,5 тисячі окупантів.
Так, станом на 4 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41 500 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Про це 4 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1789 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од.
- артилерійських систем – 946 (+7) од.
- РСЗВ - 260 (+1) од.
- засоби ППО - 118 (+0) од.
- літаків – 223 (+0) од.
- гелікоптерів – 191 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2) од.
- крилаті ракети - 182 (+2)
- кораблі/катери - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од.
- спеціальна техніка - 83 (+0)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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