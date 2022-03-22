Втрати російських окупантів в Україні вже сягнули близько 15,3 тисячі осіб

Втрати російських окупантів в Україні вже сягнули близько 15,3 тисячі осіб

Дані уточнюються.

Станом на 22 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,3 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 22.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15300 осіб

танків ‒ 509 од

бойових броньованих машин ‒ 1556 од

артилерійських систем – 252 од

РСЗВ - 80 од

засоби ППО - 45 од

літаків – 99 од

гелікоптерів – 123 од

автомобільної техніки - 1000 од

кораблі /катери - 3 од

цистерн з ПММ - 70

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35

спеціальна техніка - 15

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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