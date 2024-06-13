Втрати російської армії: Генштаб повідомив, скільки окупантів ліквідовано за добу

Станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 522 810 (+980) осіб,

танків - 7928 (+17) од,

бойових броньованих машин - 15208 (+21) од,

артилерійських систем - 13770 (+34) од,

РСЗВ - 1099 (+0) од,

засоби ППО - 846 (+2) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11075 (+33),

крилаті ракети - 2285 (+5),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18794 (+58) од,

спеціальна техніка - 2294 (+4).

Як повідомлялося, представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про наслідки після ураження винищувачів Су-57 за 600 км від кордону - на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області.

Читайте також: