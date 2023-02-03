Втрати російської армії наближають до 130 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 840 солдатів РФ

Знищено ще чотири танки ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 3 лютого 2023-го ЗСУ знищили 129 870 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 840 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,

танків - 3215 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,

артилерійських систем - 2215 (+3) од,

РСЗВ - 460 (+2) од,

засоби ППО - 222 (+0) од,

літаків - 294 (+1) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,

спеціальна техніка - 202 (+2).

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 лютого, розпочалася 345 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації зазнає великих втрат. Втім, не припиняє наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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