Втрати російської армії наближають до 130 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 840 солдатів РФ

Знищено ще чотири танки ворога.
Від 24 лютого 2022-го до 3 лютого 2023-го ЗСУ знищили 129 870 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 840 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків - 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
- артилерійських систем - 2215 (+3) од,
- РСЗВ - 460 (+2) од,
- засоби ППО - 222 (+0) од,
- літаків - 294 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка - 202 (+2).
Нагадаємо, у п'ятницю, 3 лютого, розпочалася 345 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації зазнає великих втрат. Втім, не припиняє наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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