"Втрати російської армії не зупинять Путіна":  ЗМІ "злили" деталі зустрічі Наришкіна та директора ЦРУ

Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що президент РФ Володимир Путін не зважає на втрати серед своєї армії.

Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times із посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.

Високопосадовці США, які були присутні на зустрічі, заявили, що Наришкін сказав: "Росія ніколи не здасться, скільки б солдатів вона не втратила на полі бою".

За даними видання, під час зустрічі в Туреччині в листопаді Бернс і Наришкін намагалися відновити прямий особистий зв'язок між Вашингтоном і Москвою, проте всі намагання провалилися.

Раніше стало відомо, що Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом визнав, що українців не так легко перемогти, як йому розповідали.

За даними Генштаба, Збройні сили України за минулу добу (17 грудня) знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку повномасштабного вторгення РФ втратила 98 280 військових.

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