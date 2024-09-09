Втрати російської армії перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ знищили десяток броньованих машин та понад три десятки БПЛА.

Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 по 9 вересня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 626 410. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати у техніці:

танків ‒ 8639 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,

артилерійських систем – 17830 (+26) од,

РСЗВ – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, видання Business Insider вважає, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити".

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