Втрати російської армії перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ знищили десяток броньованих машин та понад три десятки БПЛА.
Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 по 9 вересня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 626 410. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати у техніці:
- танків ‒ 8639 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
- артилерійських систем – 17830 (+26) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, видання Business Insider вважає, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити".
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