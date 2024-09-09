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Втрати російської армії перетнули нову психологічну позначку

Втрати російської армії перетнули нову психологічну позначку

Втрати ЗС РФ / Фото: Associated Press

ЗСУ знищили десяток броньованих машин та понад три десятки БПЛА.

Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 по 9 вересня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 626 410. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати у техніці: 

  • танків ‒ 8639 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17830 (+26) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, видання Business Insider вважає, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити". 

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