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Втрати російської армії перевалили за 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 650 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати російської армії перевалили за 126 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 650 солдатів

Фото: Associated Press

Знищено вісім танків.

Від 24 лютого 2022 року до 29 січня 2023 року ЗСУ знищили 126 160 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 650 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

  • особового складу - близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем - 2195 (+7) од,
  • РСЗВ - 453 (+0) од,
  • засоби ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 199 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 340 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерції продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили низку атак ворога. Зокреа, біля Бахмута, Вугледара, Водяного та Мар’їнки.

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Дата публікації
Перегляди
394
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