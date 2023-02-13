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Втрати російської армії перевалили за 138 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 560 солдатів РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати російської армії перевалили за 138 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 560 солдатів РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще три танки ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 13 лютого 2023-го ЗСУ знищили 138 340 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько/ about 138 340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 3283 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2290 (+3) од,
  • РСЗВ - 465 (+0) од,
  • засоби ППО - 234 (+0) од,
  • літаків - 296 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 217 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 355 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти зазнають значних втрат, особливо у живій силі. Проте росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
1233
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