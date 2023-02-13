Втрати російської армії перевалили за 138 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 560 солдатів РФ

Знищено ще три танки ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 13 лютого 2023-го ЗСУ знищили 138 340 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько/ about 138 340 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 3283 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,

артилерійських систем - 2290 (+3) од,

РСЗВ - 465 (+0) од,

засоби ППО - 234 (+0) од,

літаків - 296 (+0) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,

спеціальна техніка - 217 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 355 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти зазнають значних втрат, особливо у живій силі. Проте росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також:

Великий наступ Росії вже почався: напрямки, сюрпризи, та рішення Путіна - Олександр Мусієнко