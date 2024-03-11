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Втрати російської армії перевищили 420 тисяч убитих: дані Генштабу

Втрати російської армії перевищили 420 тисяч убитих: дані Генштабу

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 11 березня склали 424 980 осіб.
Протягом минулої доби знищено та поранено ще 920 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • особового складу  ‒ близько 424 980 (+920) осіб 
  • танків ‒ 6739 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12874 (+24) 
  • артилерійських систем – 10499 (+33) 
  • РСЗВ  – 1016 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 711 (+2) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8141 (+59)
  • крилаті ракети ‒ 1919 
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74) 
  • спеціальна техніка ‒ 1686 (+14)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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