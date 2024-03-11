Втрати російської армії перевищили 420 тисяч убитих: дані Генштабу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 11 березня склали 424 980 осіб.

Протягом минулої доби знищено та поранено ще 920 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

особового складу ‒ близько 424 980 (+920) осіб

танків ‒ 6739 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24)

артилерійських систем – 10499 (+33)

РСЗВ – 1016 (+1)

засоби ППО ‒ 711 (+2)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59)

крилаті ракети ‒ 1919

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74)

спеціальна техніка ‒ 1686 (+14)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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