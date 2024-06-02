Втрати російської армії у війні проти України: ЗСУ побили рекорд

На днях ЗСУ завдали найбільших втрат артилерії ворога за два роки війни.
У травні 2024 року ЗСУ знищили 1160 російських артилерійських систем. Це черговий рекорд українськиї сил.
Про це повідомляє Міністерство оборони України на сторінці у X.
"Черговий рекорд. 1160 російських артилерійських систем було знищено у травні. Це найбільша кількість втрат артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу за 2 червня, втрати російської армії у війні проти України становлять 509 860 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 080 окупантів.
Читайте провідні новини на сьогодні