Втрати російської армії в Україні можуть бути світовим рекордом – Боррель

Втрати російської армії в Україні можуть бути світовим рекордом – Боррель

Кількість ліквідованих Збройними силами України солдатів та техніки Кремля вражає представників ЄС.

Росія може побити світовий рекорд втрат армії, яка вторглася на територію іншої країни.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів з питань оборони у Брюсселі, передає УНІАН.

"Якщо це правда, що Росія втратила близько 15% своїх військ з початку війни, - це світовий рекорд втрат армії, яка здійснює вторгнення в країну...І ви маєте перелік майна, яке Росія, схоже, втратила - танки, артилерію, безпілотники. Це втрати, які були підтверджені. Це також неймовірна кількість втрат. Я не знаю, чи можуть вони відновити ці втрати. Але кількість втрат російської армії дійсно вражає", - сказав Боррель.

За даними британської розвідки, РФ втратила третину сухопутних бойових сил, які зібрала в лютому для нападу на Україну. Через що армія РФ навряд чи зможе значно активізувати наступ на Донбасі упродовж наступних 30 днів.

Нагадаємо, що в окупованому Криму підрозділи РФ, які зазнали значних втрат, намагаються відновити боєздатність.

Втрати російської армії станом на 16 травня

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