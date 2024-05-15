Втрати російської армії збільшились: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

За минулу добу ліквідовано 1500 загарбників.
Станом на ранок 15 травня 2024 року ЗСУ знищили 486 940 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1 500 окупантів. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 486 940 (+1 510) осіб;
- танків ‒ 7 510 (+14) од.;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14 508 (+48) од.;
- артилерійських систем – 12 538 (+23) од.;
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од.;
- засоби ППО – 798 (+0) од.;
- літаків – 351 (+0) од.;
- гелікоптерів – 325 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30);
- крилаті ракети ‒ 2 199 (+2);
- кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 955 (+48) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2 061 (+7).
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