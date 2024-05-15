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Втрати російської армії збільшились: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати російської армії збільшились: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Днями український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів / Фото: скриншот з відео

За минулу добу ліквідовано 1500 загарбників.

Станом на ранок 15 травня 2024 року ЗСУ знищили 486 940 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1 500 окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 486 940 (+1 510) осіб;
  • танків ‒ 7 510 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14 508 (+48) од.;
  • артилерійських систем – 12 538 (+23) од.;
  • РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од.;
  • засоби ППО – 798 (+0) од.;
  • літаків – 351 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30);
  • крилаті ракети ‒ 2 199 (+2);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 955 (+48) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2 061 (+7).

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Раніше повідомлялось, як один український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.

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