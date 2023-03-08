Втрати російської та української авіацій годі й порівнювати: американський генерал назвав цифри

Командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці порівняв втрати авіації між Україною та Росією і заявив, що ці показники годі й порівнювати.

ЗСУ значно краще проявляють себе в повітрі, на відміну від росіян. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили понад 70 літаків ворожої армії, натомість успіхи РФ значно менші - не більше, ніж 60 літаків.

Про це розповів командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал Джеймс Хеккер під час своєї конференції в Колорадо.

За його словами, наразі обидві сторони не можуть вільно застосовувати авіацію на фронті для прикриття контрнаступальних операцій через наявність протиповітряної та антиракетної оборони.

Хеккер додав, що значна частина авіації стає "марною" на полі бою через ефективність засобів ППО. Цей факт може негативно вплинути на плани щодо наступних контрнаступальних дій проти РФ, оскільки відсутність повітряної підтримки ускладнює відповідні маневри.

Генерал США додав, що Штати надали Україні ефективні засоби для знищення російських радарів в повітряному просторі, зокрема ракети AGM-88 HARM. За останні три тижні ЗСУ також отримали від США бомби точного наведення JDAM, які мають збільшений радіус дії. Це є суттєвою перевагою цих снарядів в порівнянні з іншими американськими системами HIMARS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє українських пілотів перебувають у Тусоні, що в штаті Арізона. Там на військовій базі оцінюють і покращують їхні вміння управління штурмовиками. Американцям це потрібно, зокрема, і для того, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання українців керувати винищувачами F-16.

Скоро нові винищувачі: Українські пілоти почали тренування у США

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