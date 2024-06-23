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"Втрати серйозні": у Росії занили про успішну атаку України із HIMARS по спецназу

"Втрати серйозні": у Росії занили про успішну атаку України із HIMARS по спецназу

Американська реактивна артилерійська система HIMARS / Фото: Associated Press

Місцева влада стверджує, що "приліт" стався в так званій зоні "СВО".

У Росії поскаржились, що Україна атакувала ракетами HIMARS спецназ із Вологди. Місцева влада заявляє про "серйозні втрати".

Відповідні скрини опублікував український журналіст Денис Казанський. 

Росіяни у соцальних мережає повідомляють, що внаслідок вдалого прильоту HIMARS "серйозних втрат" зазнав російський спецназ із Вологди, серед яких був командир Валентин Проценко з позивним "Маестро".

"Накрило відразу 18 окупантів, серед яких виявився командир Валентин Проценко з позивним "Маестро". А сиділи б у Вологді - були б живі", - написав Казанський.

Місцева влада стверджує, що "приліт" стався в так званій зоні "СВО" (на фронті - ред.).

Скрин із російського каналу / © Telegram / Денис Казанський
Скрин із російського каналу / Фото: Telegram / Денис Казанський

Станом на 15:44 23 червня ні Україна, ні Росія не коментували це.

Нагадаємо, за інформкацією Associated Press, що HIMARS зупинив можливе просування 90 тисяч окупантів на Харківщині. 

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