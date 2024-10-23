Втрати такого масштабу востаннє були у Другу світову: український ветеран про просування росіян на Донбасі

Він порівняв жертви росіян на Донбасі з кількістю загиблих під час декількох війн в історії.

Впродовж року Росія просунулася на 38 км і втратила чисельність кількох армій Європи на Донбасі.

Про це ветеран російсько-української війни Євген Дикий сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Трохи більше року триває наступ росіян на Донбасі. Той наступ, який іде досі, почався 10 жовтня минулого року. Рік і два тижні скоро буде. За цей рік і неповних два тижні росіяни просунулися аж на цілих 38 км. І втратили за ці 38 кілометрів приблизно чисельність кількох європейських армій разом узятих", — сказав він.

Євген Дикий також зазначив, що російські "санітарні втрати" становлять 100 тисяч. І це не є завищеною кількістю, а зважаючи на відсоток виживання поранених російських солдатів, можна оцінити кількість вбитих окупантів у 200 тисяч.

Він порівняв такі цифри із декількома війнами в історії.

"10 років війни СРСР в Афганістані коштували 15 тисяч убитих. Такого масштабу втрати востаннє були у Другу світову. Так, за два роки понад 10 10-річних „Афганістанів“, інтенсивність втрат таким чином виходить у 100 разів більше, ніж була в Афганістані. Такий масштаб втрат в Європі востаннє спостерігався у Другу світову. Якщо не в Європі, а у світі - мабуть, у Корейську війну", — сказав Дикий.

Росіяни на Курщині нині зазнають втрат. Їм потрібно зібрати до 12 тис. військових, щоб відновити позиції в області. Таку думку висловив ексспікер Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

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