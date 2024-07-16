"Втрати у них - величезні": задум РФ прориватись на Харківщині із двох боків не вдався - Жорін

Жорін впевнений, що будуть нові спроби російської армії проривати оборону ЗСУ.
У російських окупантів величезні втрати на Харківському напрямку.
Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін на своєму телеграм-каналі.
"Всі ці підорські відео, де вони плачуть про втрати на Харківському напрямку - правда, бо втрати у них справді величезні, вже на рівні дивізій. Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки рф не дуже вдались", - прокоментував військовий.
Попри це, Жорін впевнений
, що будуть нові спроби російської армії проривати оборону ЗСУ.
"Хоча, звісно, мова не йде про те, що вже все спокійно. Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові - і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно намагається тиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи", - попередив він.
Нагадаємо, видання Forbes писало, що російські загарбники пішли в атаку під Куп'янськом Харківської області, але зазнали "катастрофічної поразки".
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